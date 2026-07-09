Операция «Рубикон»: скандал в ЦРУ,  о котором забыли

Множество скандальных новостей порой проходят совершенно незамеченными по тем или иным причинам — и не важно, насколько они скандальны. Портал popularmechanics.com рассказал об операции «Рубикон»: тайном проекте ЦРУ, о котором люди забыли из-за пандемии.

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14 апреля 1986 года. Дискотека La Belle в Западном Берлине, где любили отдыхать американские солдаты, стала целью теракта: детонация взрывных устройств причинила травмы 200 людям и убила троих. Президент Рональд Рейган в ответ на это немедленно анонсировал по национальному телевидению США, что американская армия нанесет ряд точечных ударов по имуществу ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Доказательством того, что в атаке на Берлин были замешаны террористы, Рейган называл перехваченные приказы, отправленные ливийским режимом. Якобы 25 марта из Триполи в ячейку в Восточном Берлине пришла команда совершить террористический акт с максимальными жертвами. А позже берлинский офис отчитался Триполи об успешной операции.

В США заявления о расшифрованных депешах вызывали большой скепсис. Даже знаменитый журналист Боб Вудвард, которого публика знала благодаря разоблачению Уотергейтского скандала, не был уверен, что Рейгану можно верить. Но за границей слова американского президента вызывали беспокойство совсем по другим причинам — потому что он говорил правду.

Иранское правительство знало, что Ливия действительно была замешана в теракте. Но откуда об этом прознал Рейган? Ливия пользовалась новейшими шифровальными машинами производства швейцарской фирмы Crypto AG; они также были в ходу у самих Штатов и их союзников в НАТО. А Иран и вовсе был одним из крупнейших заказчиков Crypto AG, в связи с чем у правительства страны возникли вопросы о надежности шифрования.

Как и у многих других крупных клиентов, у Ирана был собственный менеджер по продажам в фирме — Ганс Бюлер. По слухам, иранское правительство попыталось добиться от него объяснений после теракта и последовавших авиаударов, но лишь шесть лет спустя чиновники решили прибегнуть к крайним мерам. В 1992-м Бюлер отправился в рутинную командировку в Тегеран, но не вернулся из нее, потому что Иран задержал его и допрашивал в течение девяти месяцев.

По данным ЦРУ, даже под пытками продажник Crypto AG ничего не смог сказать о связи компании с американской ЦРУ и немецкой БНД. Он ничего не знал об уязвимостях швейцарской машины, но одна деталь не давала ему покоя, даже когда работодатель заплатил Ирану за него выкуп. Иранские разведчики почему-то знали о верхушке Crypto AG гораздо больше, чем Бюлер, который там работал.

Формально компанию в 1952 году основал Борис Хагелин. Ожидалось, что, когда он уйдет в отставку, его место займет Борис Хагелин-младший, но в реальности Crypto AG перешла в собственность холдинга из Лихтенштейна в 1970-м. Младший погиб в автокатастрофе в том же году. Бюлер, то ли в силу своих подозрений, то ли потеряв веру в работодателя после «командировки» в Иране, начал общаться с прессой. Уже в течение пары лет газета Baltimore Sun заявила, что АНБ тайно модифицировала шифровальные машины Crypto AG, чтобы США могла легко получать доступ к зашифрованной корреспонденции других стран.

Полные масштабы шпионского скандала с Crypto AG раскрылись лишь в 2020-м. Оказалось, что доверенный производитель с длинной историей не стал жертвой саботажа со стороны американской разведки — он сотрудничал с ней с самого момента своего основания. На протяжении многих десятков лет две организации были одним целым.

Еще до основания Crypto AG Борис Хагелин-старший работал в AB Cryptograph — революционной криптографической фирме, основанной в 1916 году изобретателем Арвидом Даммом при поддержке Эммануэля Нобеля (племянника Альфреда Нобеля, создателя Нобелевской премии). Изначально фирма создавалась для продажи роторных машин и других шифровальных устройств Дамма, но Хагелин получил контроль над компанией и начал производить собственные вариации дизайнов Дамма.

Позже Хагелин расформировал AB Cryptograph и передал ее патенты собственной компании. А в 1940-х он, прихватив чертежи, бежал в США — страну, которая отчаянно нуждалась в шпионских технологиях. На старте Второй мировой Штаты очень отставали от многих своих союзников и врагов в плане шифровальных технологий. Хагелин привез машину, которая могла позволить стране сократить отставание — М-209. Не такое мощное устройство, как немецкая «Энигма», но оно работало по тем же принципам и было портативным.

Подряды от армии США помогли Хагелину завязать лружбу с Уильямом Фридманом — отцом американской криптологии. Их отношения, судя по сохранившимся письмам, были искренними, но они так же предоставили правительству Штатов прямой канал связи с предпринимателем, который придерживался нейтральных взглядов в послевоенном мире.

Если верить документам ЦРУ, именно Фридман и сделал Хагелину предложение, которое позже выросло в «Рубикон». Какой смысл просто разрабатывать машины по заказу армии, если можно создать целую компанию, которая будет продавать товары по всему миру? Ее можно даже зарегистрировать в нейтральной Швейцарии, чтобы укрепить аполитичный имидж. Нюанс лишь в том, что Фридман попросил Хагелина продавать клиентам из враждебных стран более устаревшую продукцию, которую американская разведка могла бы легко взломать.

Хагелин согласился. К 1960-м простая лицензионная сделка превратилась в полноценное финансирование. Позже американские чиновники требовали уже не просто ограничивать продажу новейшей техники: машины, поставляемые союзникам США, отныне требовалось продавать и врагам. С той лишь разницей, что товары на экспорт в недружественные страны саботировались, чтобы разведка могла взломать шифры без труда. По словам Фридмана, Хагелину не очень нравилась идея, но технологически и финансово он ничего не мог возразить. Новинка 1967 года, шифровальная машина H-460, продавалась уже в двух моделях — точно так, как того хотело АНБ. Продукт для врагов Америки не был взломан; просто он шифровал сообщения по предсказуемым комбинациям, которые были известны американской разведке.

Постепенно Хагелин приближался к пенсионному возрасту, и ряд источников утверждает, что у него были сомнения по поводу того, как используются его технологии. Также есть свидетельства, что его сын, Хагелин-младший, был категорически против «сделки с дьяволом», которую заключила Crypto AG. Но в 1970 году Хагелин-старший ушел в отставку, младший — погиб, а фирма перешла под контроль безликого холдинга в Лихтенштейне, который, на самом деле, принадлежал ЦРУ и БНД.

С того момента Crypto AG перестала быть тайным партнером американских шпионов — она стала тайным дочерним предприятием. Государства по всему миру, включая Иран, Ливию, Аргентину и Сирию, пользовались машинами компании и, сами того не подозревая, раскрывали свою переписку органам разведки США.

Допрос Бюлера и внимание медиа привели к расследованию деятельности Crypto AG еще в 1995-1996 годах, но лишь спустя четверть века истинные масштабы заговора стали известны публике. Новейшее расследование 2020 года совместно проводили швейцарская телерадиокомпания SRF, немецкое издание ZDF и американская газета Washington Post. Но о нем рекордно быстро забыли, потому что в тот же день, 11 февраля 2020, ВОЗ анонсировала официальное название болезни, которая убила уже 1 013 человек по всему миру — COVID-19. Общественности некогда было уделять время шпионским скандалам, поэтому операция «Рубикон» тихо исчезла из информационного поля.