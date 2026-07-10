В России разработали чернила для 3D-печати мяса из кожи судака

Российские ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Пермского политехнического университета создали новые биочернила для 3D-печати искусственного мяса на основе кожи судака и коллагена ушастых медуз. Разработка, реализованная при поддержке Минобрнауки в рамках программы «Приоритет-2030», не только предлагает экологичное решение продовольственных проблем, но и открывает новые перспективы для регенеративной медицины.

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По словам авторов исследования, передает Роскачество, создание альтернативных источников белка обусловлено глобальными демографическими вызовами: неуклонным ростом населения Земли и критической нехваткой земельных ресурсов для организации новых пастбищ. Исторически сырьем для коллагена служили отходы мясных туш сельскохозяйственных животных, однако такой материал таил в себе риски инфекционного заражения. Использование морских аналогов полностью исключает эти угрозы: морской коллаген нетоксичен и безопасен для организма, что подтверждается даже с учетом существенной биологической дистанции между млекопитающими, рыбами и медузами.

В составе инновационных биочернил, помимо кожи судака, задействован коллаген, экстрагированный из ушастых медуз. Как сообщили разработчики, текущий этап работы завершен, и рецептура материала уже полностью готова к практическим испытаниям.

Отмечается, что уникальные свойства материала выходят за рамки пищевой индустрии. Благодаря высокой биосовместимости с человеческими тканями, в будущем биочернила планируется адаптировать для нужд здравоохранения, в частности, для 3D-печати различных имплантатов, включая костные структуры.