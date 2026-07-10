Расшифрована работа нейронов коры мозга

Для имитации работы одного пирамидного нейрона потребовалась глубокая искусственная нейросеть.

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Вычислительные нейробиологи из Еврейского университета в Иерусалиме и Свободного университета Амстердама смоделировали работу отдельных нейронов коры головного мозга крысы и человека в виде искусственной нейросети, запущенной на суперкомпьютере. Результаты исследования опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences.

Довольно долго впечатляющие возможности человеческого мозга объяснялись исключительно количественными масштабами — очевидно, вычислительные мощности 86 миллиардов нейронов, соединенных триллионами связей, должны быть очень велики. Каждый же из нейронов представлялся сравнительно простым — чем-то вроде логического вентиля.

«Люди часто представляют нейрон как простой переключатель, который либо включен, либо выключен. Мы же показываем, что отдельная человеческая нервная клетка — это сама по себе чрезвычайно сложное вычислительное устройство», — говорит профессор Идан Сегев, руководивший исследованием.

Для сравнения взяли 3D-модели 12 пирамидных нейронов из разных слоев коры головного мозга человека, вырезанных в ходе нейрохирургических вмешательств, и, для сравнения, крысы. На основе этих данных построили и обучили трехслойные сверточные нейросети, чтобы они максимально воспроизводили функции исходных клеток.

Индекс функциональной сложности человеческого нейрона оказался в среднем в 1,7 раза выше, чем у крысиного. Причем у человека наибольшую сложность показали клетки из слоя 2/3 коры, а у крыс — из слоя 5, вероятно, в результате эволюционного расширения верхних слоев коры у людей.

Рассмотренные в исследовании нейроны — одни из самых сложных в мозге. Однако ученые допускают, что, например, клетки Пуркинье в мозжечке или пирамидные нейроны гиппокампа могут быть еще сложнее. Они, возможно, станут предметом будущих исследований.

Вычислительные преимущества человеческих нейронов нейробиологи объяснили богато разветвленной сетью дендритов и большей плотностью NMDA-рецепторов.

Авторы исследования надеются, что его результаты хоть немного, но приблизили нас к пониманию, как в человеческой голове рождается мысль, чем обусловлены обучение и сознание. Кроме того, полученные данные будут полезны для разработчиков искусственных нейросетей, работающих по подобию мозга.