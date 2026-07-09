Ученые придумали странный способ остановить Эль-Ниньо

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Science Advances статью, в которой рассматривается возможность применения геоинжиниринга для смягчения последствий текущего супер-Эль-Ниньо.

Речь идет об искусственном повышении отражательной способности облаков над экваториальной частью Тихого океана путем распыления микрочастиц, например соли. Согласно расчетам, этот метод способен усилить охлаждающий эффект и сократить количество тепла, поступающего в нижние слои атмосферы.

Моделирование показало, что при своевременном вмешательстве жаркий год Эль-Ниньо может трансформироваться в более прохладный, характерный для Ла-Нинья, а охлаждающий эффект возрастет более чем на 40%.

В основе идеи — наблюдения за лесными пожарами в Австралии в 2019–2020 годах. Тогда частицы дыма, попав в атмосферу, изменили свойства облаков и способствовали формированию погодных условий, близких к Ла-Нинья. Ученые смоделировали аналогичный сценарий с использованием искусственных аэрозолей перед супер-Эль-Ниньо 1997 и 2015 годов и пришли к выводу, что это позволило бы ослабить негативные последствия явления.

Авторы подчеркивают, что выступают против масштабного применения геоинжиниринга из-за непредсказуемых долгосрочных рисков. Однако в случае с экстремальным Эль-Ниньо, который, по экономическим оценкам, может нанести ущерб в триллионы долларов, целенаправленное локальное вмешательство может стать оправданным исключением.