В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон во время дождя
Производители смартфонов обещают защиту от воды, однако даже современное устройство может выйти из строя после попадания на него дождя.
Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
— Современные смартфоны оснащены серьезной защитой от пыли и влаги по стандарту IP65–IP68. Это означает, что устройство выдерживает не только дождь, но и кратковременное погружение в воду. Стандарт IP68 — это лабораторные испытания в идеальной пресной воде, — отметил он.
Специалист пояснил, что дождь, соленая морская вода или другие механические воздействия — это «совсем другая история», которая может нарушить непроницаемость телефона.
По словам Кузьменко, во время сильного ливня стоит использовать герметичный чехол или обычный пакет с зип-замком, чтобы защитить смартфон от воды, передает Life.ru.
В России за последние годы выросли продажи кнопочных телефонов. Эксперты связывают это с «цифровой усталостью» — чувством перегруженности из-за бесконечного потока информации и пролистывания лент социальных сетей. Чтобы избавиться от этого ощущения, люди выбирают «глупые» телефоны — устройства с минимальным набором функций, пишет RuNews24.ru.