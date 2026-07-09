В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон во время дождя

Производители смартфонов обещают защиту от воды, однако даже современное устройство может выйти из строя после попадания на него дождя.

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Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

— Современные смартфоны оснащены серьезной защитой от пыли и влаги по стандарту IP65–IP68. Это означает, что устройство выдерживает не только дождь, но и кратковременное погружение в воду. Стандарт IP68 — это лабораторные испытания в идеальной пресной воде, — отметил он.

Специалист пояснил, что дождь, соленая морская вода или другие механические воздействия — это «совсем другая история», которая может нарушить непроницаемость телефона.

По словам Кузьменко, во время сильного ливня стоит использовать герметичный чехол или обычный пакет с зип-замком, чтобы защитить смартфон от воды, передает Life.ru.

В России за последние годы выросли продажи кнопочных телефонов. Эксперты связывают это с «цифровой усталостью» — чувством перегруженности из-за бесконечного потока информации и пролистывания лент социальных сетей. Чтобы избавиться от этого ощущения, люди выбирают «глупые» телефоны — устройства с минимальным набором функций, пишет RuNews24.ru.