Вся правда о паломничестве в Средние века

Паломничество в важные для религии места, такие как Рим или Иерусалим — достаточно древняя традиция. В Средние века многие люди отправлялись в опасное, долгое путешествие, чтобы прикоснуться к чудесам святых или очиститься от грехов. Портал medievalists.net рассказал, как проходили средневековые паломничества в Европе и что общего у них было с туризмом.

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Для западных европейцев паломничество в Иерусалим было опасным, дорогим мероприятием. До наших дней дошел текст XII века, написанный англосаксонцем Зевульфом — в документе он изложил историю собственного путешествия. По его словам, стандартной точкой начала маршрута в Иерусалим было побережье Италии, куда он добрался пешком.

После этого пилигримы садились на корабль, периодически останавливаясь на греческих островах. Зевульф жаловался, что его экипаж много раз попадал в бури и перенес много трудностей на пути в святую землю. Но, спустя 13 недель пути по морю, он и другие паломники добрались до Яффы (нынешний Израиль). И на следующий день, по словам пилигрима, случился крупный шторм, уничтоживший большую часть флота: из 30 больших кораблей выжили лишь 7.

Наконец, затем паломникам предстоят заключительный этап путешествия — два дня до Иерусалима по горной, скалистой дороге. Там людям угрожали якобы не только дикие звери и оползни, но и сарацины, «высматривавшие потенциальных жертв».

Итого на путешествие первого англосаксонского паломника ушли три месяца. Конечно, история Зевульфа наверняка полна преувеличений, но даже в такой форме текст подчеркивает, что паломничество было совместимо с туризмом. Автор и его компаньоны регулярно останавливались у святых мест, отмечая, что там жили знаменитые апостолы или святые. Кроме того, в тексте много упоминаний исторических локаций, мимо которых проходили паломники. Хотя технически целью путешествия был Иерусалим, сам по себе путь также обладал культурной ценностью, что делало длинную, опасную дорогу более приятной.

Если говорить о Европе, то одним из самых популярных мест паломничества была Сантьяго-де-Компостела — город, где находился алтарь святого Иакова. По преданиям, некий отшельник нашел его останки в этом месте еще в IX веке. Уже к 830-м там построили маленький городок и церковь, а в конце XI века началось строительство собора, который стоит и сегодня.

В Компостелу вели четыре маршрута, но все они сходились на юго-западе Франции, где паломникам необходимо было пересечь Пиренейские горы. На всей протяженности маршрутов можно было найти монастыри, гостиницы и полустанки, где пилигримы могли отдохнуть. Дороги в Компостелу отмечались местными святилищами — они продавали паломникам сувениры и специальные значки, служившие доказательством совершенного паломничества. Причем у каждого святилища значки были уникальными: в самой Компостеле, например, паломники получали символическую раковину гребешка.

Практические знания о средневековых паломничествах дошли до нас благодаря различным манускриптам — например «Справочнику пилигрима по Сантьяго-де-Компостела» XII века. Он был частью антологии Codex Calixtinus, в которую входили проповеди, молитвы и чудеса, связанные со святым Иаковом. А пятая книга сборника, справочник, делилась советами о том, как можно добраться до святилища: автор довольно образным языком описывает локации, местных жителей и ценную информацию.

По словам составителя сборника, регион Бордо, например, отличается «великолепным вином и рыбой, но косноязычием». А в Гаскони, как предостерегал автор, паломникам предстояло столкнуться с местными жителями — «пьяницами, обжорами и болтунами, которые не следят за своими одеяниями». Но, к счастью, они также «хорошо обучены в бою и щедры на гостеприимство».

Однако все это применимо лишь к сравнительно бедным пилигримам. Люди побогаче, желавшие прикоснуться к чуду, могли совершить путешествие, не покидая дома — им достаточно было лишь отправить к алтарю святого восковую свечу. Другие же в завещаниях требовали, чтобы их преемники отправлялись в паломничество для очищения души; без путешествия они не могли получить наследство.