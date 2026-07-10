Найден новый способ обнаружения урана в космосе

Земля окружена невидимыми кругами из заряженных частиц, разогнанных до околосветовых скоростей. Их называют радиационные пояса Ван Аллена, которые обычно считаются досадной помехой для спутников и космических миссий. Однако физик-ядерщик Арег Данагулян придумал, как превратить эту природную опасность в инструмент контроля над вооружениями, предложив использовать протоны поясов для обнаружения ядерного урана на спутниках.

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Американский физик предлагает новый способ обнаружения урана в космосе, который нарушает Договор по космосу 1967 года, запрещающий размещение ядерного оружия на орбите. Команда описала концепцию, основанную на процессе расщепления нейтронов.

По их словам, когда высокоэнергетические протоны из поясов Ван Аллена сталкиваются с ядрами урана на борту подозрительного аппарата, они выбивают из них характерные нейтроны, которые можно засечь специальным детектором. Так, если спутник-инспектор пролетит по правильной орбите в нужное время, этот сигнал укажет на наличие необычного количества урана. Данагулян уверен, что необходимая технология уже существует, хотя инженерная реализация в космосе сопряжена с огромными сложностями.

Идея появилась, когда один из студентов Данагуляна изучал расщепление нейтронов. Автор называет свою работу технико-экономическим обоснованием, которое призвано показать, что проект реализуем, а не построить готовую систему.

Данагулян столкнулся с неожиданным препятствием: несмотря на то, что его команда всегда работала открыто над контролем над вооружениями и проверкой боеголовок, в этом проекте секретность оказалась абсолютной. Коллеги из секретных лабораторий не могли делиться информацией, что ставит под сомнение возможность быстрого международного сотрудничества.

Однако сам физик настроен оптимистично и сравнивает важность такой системы с созданием Starlink, утверждая, что проверка соблюдения Договора по космосу нужна для безопасности не меньше, чем глобальный Интернет. Согласно оценкам, полноценная система будет дорогой и сложной, но её создание, по его мнению, неизбежно, если человечество хочет избежать ядерной конфронтации на орбите.