Раскрыта опасность неправильного хранения разряженных батареек

При неправильном хранении разряженные батарейки могут протечь, вызвать коррозию, испортить технику, а в отдельных случаях — стать причиной короткого замыкания или пожара.

Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

«Внутри батарейки продолжаются химические процессы, пусть и гораздо менее интенсивные, чем во время работы. Со временем корпус стареет, уплотнения теряют герметичность, а внутренние компоненты могут разрушаться», — объяснил специалист.

По его словам, особенно быстро это происходит при высокой влажности, нагреве, длительном хранении или после глубокого разряда.

Самая частая бытовая проблема — протечка электролита, отметил эксперт.

«Обычно он появляется как белёсый налёт или влажные следы на корпусе и контактах. Такой налёт нельзя трогать голыми руками и тем более допускать его попадания в глаза или рот. Электролит щелочных элементов может раздражать кожу и слизистые, а при длительном контакте — вызывать химический ожог», — предупредил он.

Ещё одним риском является короткое замыкание, продолжил Зенченко.

«Если использованные батарейки хранятся россыпью вместе с ключами, монетами, скрепками или другими металлическими предметами, их контакты могут случайно замкнуться. Особенно опасны в этом отношении литиевые элементы, батарейки-таблетки и батарейки типа «Крона» 9 В», — подчеркнул он.

Собеседник RT пояснил, что при коротком замыкании элемент может сильно нагреться, повредить соседние предметы, а в редких случаях — привести к возгоранию.

«Литиевые батарейки требуют особого внимания. Они долго сохраняют остаточный заряд, поэтому даже «севший» элемент может быть небезопасен при повреждении, нагреве или замыкании контактов. Такие батарейки нельзя бросать в огонь, прокалывать, разбирать, нагревать или пытаться заряжать, если они не предназначены для повторной зарядки», — поделился он.

В свою очередь, батарейки-таблетки представляют особую угрозу для маленьких детей, так как их легко проглотить.

«Опасность связана не только с риском удушья: застрявшая в пищеводе батарейка может быстро вызвать химический ожог тканей», — рассказал эксперт.

Он посоветовал хранить батарейки в сухом прохладном месте, вдали от батарей отопления, прямого солнца и влаги.

«Не держите батарейки в металлических коробках и не смешивайте их с монетами, ключами или инструментами. Лучше использовать пластиковый контейнер или пакет, а контакты литиевых элементов, батареек-таблеток и «Кроны» дополнительно изолировать кусочком скотча», — отметил специалист.

Кроме того, не стоит копить использованные батарейки годами — лучше сдавать их в переработку по мере накопления небольшой партии.

«Контейнеры для сбора батареек часто можно найти в торговых центрах, магазинах электроники, учебных заведениях, офисах и специализированных экопунктах. Выбрасывать батарейки вместе с обычным мусором не следует», — заключил Зенченко.

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