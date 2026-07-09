ChatGPT и Claude помогли 12-летней девочке создать собственный стартап

Мана Джампала, 12-летняя девочка из канадской провинции Британская Колумбия, разработала сервис Voxa, который использует ИИ для обработки телефонных звонков малого бизнеса. Проект был запущен в ноябре 2025 года и уже обрабатывает сотни вызовов, а его создательница рассчитывает в ближайшее время привлечь первого платного клиента, сообщает Business Insider.

Идея сервиса появилась после того, как Джампала заметила, что небольшая компания ее отца регулярно пропускает входящие звонки из-за высокой загруженности сотрудников. Это подтолкнуло ее к созданию ИИ-помощника, способного круглосуточно принимать обращения клиентов.

Voxa умеет отвечать на звонки, записывать клиентов на прием, оформлять заказы, обрабатывать пропущенные вызовы и формировать краткие отчеты по итогам каждого разговора. Кроме того, школьница запустила платформу Voxa Agents, позволяющую создавать собственных ИИ-агентов с помощью текстовых запросов.

Для разработки проекта Джампала использовала генеративные модели ChatGPT и Claude. Сначала она использовала ChatGPT для написания и проверки небольших фрагментов кода, а затем перешла на Claude, который оказался удобнее для программирования. Вместо генерации всей кодовой базы сразу она создавала проект поэтапно, тестируя каждый отдельный модуль.

Интерес к ИИ у Джампалы появился еще когда ей было девять лет. С тех пор она изучила язык Python, посещала образовательные программы по программированию, получила специальный приз на университетском научном конкурсе и грант фонда 1517 Medici Project, поддерживающего молодых предпринимателей.

Продвигать продукт оказалось непросто: во время личных встреч потенциальные клиенты чаще интересовались возрастом разработчицы, чем возможностями сервиса. Поэтому она сосредоточилась на онлайн-презентациях, где, по ее словам, внимание уделяют прежде всего качеству продукта.

В долгосрочной перспективе Джампала планирует развивать стартап без внешнего финансирования, а затем пройти акселерацию в одной из ведущих программ для технологических компаний и после этого привлечь венчурные инвестиции для масштабирования проекта.