Airbus создаст первый водородный электродвигатель для самолетов

Компания Airbus и немецкий производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines объединились для разработки полностью электрической силовой установки на водородных топливных элементах. О создании совместного предприятия стороны объявили в пресс-релизах компаний.

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Новая структура должна заняться разработкой, испытаниями и коммерциализацией технологии, которая в будущем может стать основой для экологически чистой авиации.

Авиация переходит на водород

В совместном проекте Airbus предоставит опыт в области коммерческих самолетов и технологий хранения жидкого водорода, а MTU займется разработкой двигательных систем, топливных элементов, сертификацией и обслуживанием.

Топливные элементы вырабатывают электричество за счет химической реакции между водородом и кислородом. В отличие от традиционного сжигания топлива, этот процесс не создает углекислый газ и оксиды азота, а основным побочным продуктом становится водяной пар.

Планируется, что совместное предприятие начнет работу в начале 2027 года после получения необходимых разрешений европейских регуляторов.

«Наше планируемое совместное предприятие — это следующий логический шаг в нашем общем видении концепции водородной силовой установки для авиации», — отметил Бруно Фишефе, руководитель программ будущего Airbus.

Технология для самолетов с нулевыми выбросами

Разработка связана с программой Airbus ZEROe, целью которой является создание первого коммерческого самолета с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Компания рассматривает водородные топливные элементы как одну из ключевых технологий для будущей авиации.

Новая компания будет заниматься всем циклом создания силовой установки — от проектирования и испытаний до сертификации и выхода на рынок. Кроме того, Airbus и MTU планируют участвовать в создании инфраструктуры и правил, необходимых для эксплуатации водородных самолетов.

«Эта новая компания поможет обеспечить стратегический суверенитет в области авиационных технологий следующего поколения, одновременно укрепляя наши возможности по достижению долгосрочной цели – нулевого уровня выбросов углерода», — заявил представитель Airbus.

Новый этап развития авиационных двигателей

В MTU считают проект важным шагом к созданию следующего поколения авиационных силовых установок.

«Этот проект — важная веха на нашем пути к созданию первого двигателя, работающего на водороде, и это подлинное европейское технологическое лидерство», — отметил Стефан Вебер, старший вице-президент MTU по инженерным и технологическим вопросам.

При этом создание самого двигателя — лишь часть задачи. Для появления водородных самолетов потребуется развитие всей системы вокруг них: от производства и хранения топлива до новых стандартов безопасности и сертификации.

Airbus и MTU рассчитывают, что водородные технологии помогут снизить влияние авиации на климат и открыть путь к более экологичным коммерческим перелетам.