В Египте найдены 18 гробниц 2000-летней давности

Исследователи обнаружили 18 древних захоронений и множество погребальных предметов в Марине-эль-Аламейн — античном городе в 100 км от Александрии. Археологические изыскания в этом античном городе ведутся давно, о новых находках рассказало Министерство туризма и древностей Египта.

Новые раскопки довели общее число гробниц, найденных в Марине-эль-Аламейн с момента первого открытия памятника при строительных работах в 1986 году, до 44. Ученые обнажили также новые участки древнего города. Предыдущие раскопки вскрыли улицы, жилые дома, общественные здания, гавань, лавки и обширные некрополи — все это говорит о том, что здесь был оживленный порт с тесными связями по всему Средиземноморью.

Новый некрополь включает 11 скальных гробниц — так называемых гипогеев, — уходящих на глубину около восьми метров. Еще семь гробниц наземные, сложены из известняка.

Несколько погребальных камер оставались запечатанными тяжелыми каменными плитами более двух тысяч лет; их содержимое не было потревожено, что дало ученым редкую возможность изучить древние погребальные практики.

Вокруг некрополя команда также нашла множество простых захоронений. Эти могилы указывают на то, что в городе жили люди из разных социальных слоев. Бывший колодец для воды позже стал использоваться как место погребения. Эта трансформация показывает, что старые египетские похоронные обряды сохранялись и в эллинистический, и в римский периоды, даже несмотря на распространение греческой культуры в регионе.

Гипсовый сфинкс и похоронная утварь

Одной из самых значительных находок стал гранитный саркофаг длиной 2,5 метра. Когда археологи добрались до погребальной камеры, крышка все еще закрывала гроб. Найденные внутри человеческие останки сейчас изучаются. Рядом исследователи обнаружили фрагменты гипсового сфинкса.

В ходе раскопок извлечено также множество погребальной утвари: глиняные сосуды, амфоры, масляные лампы, тарелки, известняковые алтари, каменные чаши и фрагменты надгробных сооружений. Несмотря на столетия, проведенные в земле, многие керамические изделия хорошо сохранились.

Особого внимания заслуживает предмет, связанный с древнеегипетскими верованиями. Известняковый жертвенник вырезан в форме ложной двери. Древние египтяне считали, что такие двери служили переходом между миром живых и миром мертвых.

Среди прочих находок — незаконченная мраморная статуя, предположительно изображающая богиню Афродиту, известняковая погребальная стела с фигурой сидящего мужчины, держащего птицу, и несколько стеклянных «слезных сосудов» (лакримариев), которые в ту эпоху помещали в могилы.

Для чего усопшему золотой язык?

У некоторых усопших нашли золотые «языки» — 24 тонкие пластинки из благородного металла. Это тоже часть погребального обряда того времени — их помещали в рот умершим, чтобы в загробной жизни они могли говорить. На одной из пластинок выгравирован глаз Гора — хорошо известный египетский символ, связанный с защитой и исцелением.

Марина-эль-Аламейн процветала с эллинистического периода до византийской эпохи, достигнув пика городской и экономической активности в первые три века нашей эры. Работы там продолжаются, в следующем году министерство обещает превратить эти достопримечательности в один из крупнейших культурно-туристических центров региона.