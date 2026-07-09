Марсианский ИИ нашел на Земле больше 70 скрытых вулканов

Французские ученые обнаружили на дне океана 73 ранее неизвестных вулкана, пишет ScienceAlert. Открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал топографические карты морского дна.

ИИ заметил вулканические кальдеры - огромные котловины, которые образуются, когда магматический очаг вулкана опустошается и земля над ним проваливается. Наземные вулканы изучены хорошо, но большая часть вулканической активности Земли происходит под водой, и до сих пор ученым было известно менее 30 таких подводных объектов.

Извержения подобных систем могут быть крайне опасными - ярким примером стал взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2022 году, который вызвал мощное цунами. Не зная, где расположены эти скрытые угрозы, человечество не может вовремя отслеживать риски.

Чтобы исправить ситуацию, исследователи адаптировали алгоритм ИИ, который изначально создавался для поиска кратеров на Марсе. Нейросеть изучила карты океанических подводных рельефов и сначала выдала более 87 тысяч потенциальных точек. После применения жестких фильтров и ручной проверки ученые сформировали финальный список из 78 объектов. Пять из них уже были известны науке, что подтвердило точность работы ИИ, а остальные 73 оказались совершенно новыми.

Анализ показал интересную закономерность в расположении кальдер: только восемь из них находятся на срединно-океанических хребтах на стыке тектонических плит, еще девять - в вулканических дугах, а абсолютное большинство (61 кальдера) скрывается внутри плит, например, в цепях подводных гор.

Авторы работы выделили семь найденных кальдер как приоритетные цели для будущих экспедиций из-за их формы и глубины. Пока ученые не оценивали, насколько эти вулканы активны. Однако недавние исследования показывают, что даже считающиеся потухшими системы могут снова заполняться магмой. База данных будет расширяться по мере появления более точных карт океанического дна.