Окаменелости морских звезд возрастом 450 млн лет нашли в музее

Палеонтологи из Университета Оклахомы (США) нашли следы самых первых обитателей Мирового океана. Древние родственники морских звезд, криноиды, появились на Земле раньше динозавров, животных и даже растений. Они обитали на самых ранних коралловых рифах Земли более 450 миллионов лет назад.

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В новой научной работе ученые описали окаменевшие трубчатые ножки Dendrocrinus simcoensis. Такая находка является уникальной, так как мягкие ткани практически никогда не подвергаются окаменению. По мнению ученых, после смерти криноид был быстро погребен в мелком иле, который перекрыл доступ кислорода, после чего началась минерализация.

Окаменелые мягкие ткани Dendrocrinus simcoensis долгие годы хранились в Монреальском музее палеонтологии и эволюции, но сотрудники не подозревали об истинном значении экспоната. Только сейчас ученые смогли правильно его идентифицировать.

Трубчатые ножки играют важную роль в питании и жизнедеятельности моллюсков. Их размер, расположение и структура могут варьироваться в зависимости от среды обитания и стратегии питания.

Исследование показало, что анатомия древних криноидов значительно отличалась от современной. Можно предположить, что он жил в совсем другой экосистеме. Их изучение позволит лучше понять, как эволюционировали эти существа, и даст редкое представление о происхождении сложной жизни, сообщает Университет Оклахомы.

Ранее сообщалось, что окаменевшие яйца динозавров нашли в городском районе Китая. По предварительным оценкам, возраст яиц составляет от 66 до 70 миллионов лет.