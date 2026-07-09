Раскрыта тайная версия Windows 11

В линейке операционных систем (ОС) Microsoft нашли самую мощную версию Windows 11. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам журналистов медиа, в 2021 году Microsoft выпустила особую версию ОС, которая получила название Windows 11 Pro. Авторы рассказали, что ее релиз прошел мимо большинства пользователей, и система осталась для них тайной. Специалисты портала назвали версию 11 Pro самой мощной ОС Windows.

Они объяснили, что эта система является продолжением Windows 10 Pro. Эта единственная ОС, которая поддерживает 6 терабайт оперативной памяти и процессоры с 256 ядрами. Такая исключительная производительность нужна не обычным пользователям, а владельцам мощных рабочих станций или серверных решений. В материале говорится, что специальная версия Windows имеет поддержку отказоустойчивой файловой системы (ReFS), которая защищает данные, автоматически обнаруживая и восстанавливая поврежденные файлы на зеркальных дисках.

Журналисты рассказали, что Windows 11 Pro можно купить с сайта Microsoft за 309 долларов, или около 24 тысяч рублей. Для сравнения: обычная версия Windows 11 распространяется бесплатно среди владельцев Windows 10.

В начале июля журналисты издания How-To Geek перечислили секретные функции, спрятанные в Windows 11. К ним отнесли режим «Не беспокоить», продвинутый калькулятор и опцию обмена файлами по воздуху.