Москвичи смогут увидеть астероид Апофис во время сближения с Землeй

Астероид Апофис во время сближения с Землeй в 2029 году лучше всего будет виден москвичам на окраине столицы или за городом.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.

«Сближение Апофиса с Землей можно будет увидеть из Москвы и других регионов России. Во время сближения в 2029 году блеск Апофиса достигнет видимой звездной величины 3,1m и по яркости будет сравним со звездами в Малой Медведице. Это значит, что увидеть его невооруженным глазом в условиях городской засветки будет довольно сложно, но он будет хорошо различим на окраинах или за городом», – сказала Евгения Кравченко.

Она отметила, что объект будет медленно перемещаться относительно «неподвижных» звезд созвездия Льва, в районе которого можно будет наблюдать небесное тело.

«Примерно за 40-50 секунд он будет пересекать участок неба, равный диску Луны. Наблюдать его можно будет в первой половине ночи, при этом Луна не будет мешать, так как это будет период новолуния», – добавила эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь с 13 на 14 апреля 2029 года произойдет сближение астероида Апофис с Землей, при этом вероятность столкновения объекта с нашей планетой либо ее спутником близка к нулю.