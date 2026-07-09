Браузер DuckDuckGo ударил по рекламе YouTube

DuckDuckGo снова заходит на территорию Google с грязными ботинками. Компания заявила, что её браузер теперь умеет блокировать большую часть видеорекламы, включая рекламу на YouTube. Функция работает с помощью открытых списков фильтров сообщества uBlock Origin.

При этом DuckDuckGo добавляет собственные правила, чтобы сайты меньше ломались, а блокировка работала стабильнее.

Правда, без маленькой ложки дёгтя не обошлось: компания предупреждает, что из-за новой функции видео может дольше буферизоваться. Зато после загрузки ролик должен идти без рекламных вставок.

На iOS, macOS и Windows блокировка видеорекламы включена по умолчанию. На Android автоматическое включение появится позже, а пока пользователи могут активировать её вручную: открыть настройки браузера, перейти в раздел Ad Blocking и включить нужный переключатель.

Есть важный нюанс: это именно функция браузера DuckDuckGo. Если открыть YouTube в официальном приложении, магии не будет — рекламу придётся смотреть как обычно. Так что для обхода роликов с объявлениями придётся пользоваться YouTube через браузер.

Запуск выглядит как очередной удар по Google в затянувшейся войне вокруг рекламы. YouTube активно борется с блокировщиками и обходными схемами, но каждый раз, когда один способ прикрывают, появляется другой. Теперь в игру заметнее входит DuckDuckGo.

Для компании это ещё и способ привлечь пользователей, которые устали от навязчивой рекламы, трекинга и всё более плотной интеграции ИИ-инструментов в сервисы Google. DuckDuckGo давно продаёт себя как более приватную альтернативу, а теперь добавляет к этому простой аргумент: меньше рекламы в видео.

В общем, YouTube продолжает закручивать гайки, а браузеры и блокировщики — искать новые отмычки. Пользователям остаётся выбрать, на чьей стороне им приятнее смотреть ролики.