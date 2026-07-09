Ученые заявили об утрате 60% средневековой литературы

На каждого короля Артура или Роланда, чьими приключениями читатели могут наслаждаться и сегодня, приходится еще один герой древней литературы, который был навсегда утерян. К такому выводу пришло новое междисциплинарное исследование французских ученых из Национальной школы хартий, опубликованное в журнале PNAS Nexus, раскрыло катастрофические масштабы утраты средневекового наследия.

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С помощью методов теории сложных систем и математического моделирования исследователи установили, что до 60% уникальных текстов рыцарских романов и более 95% оригинальных рукописей XII–XIV веков исчезли навсегда.

Эволюционные деревья рукописей

До изобретения печатного станка Гутенберга книги копировались вручную. Писцы неизбежно совершали ошибки, пропускали строки или намеренно переписывали сюжетные повороты. Подобно мутациям в ДНК, эти текстовые изменения передавались следующим поколениям копий. Филологи используют эти «мутации» для построения генеалогических древ рукописей — стемм.

Однако традиционная филология может изучать только выжившие манускрипты, что искажает реальную историю текстов. Авторы применили агентное моделирование. Они воссоздали процесс жизни книг: от появления оригинала до создания его копий, потери популярности или физического уничтожения документов. Полученные математические модели ученые сопоставили с оставшимися корпусами старофранцузских рыцарских повестей и поэм.

Критическое окно выживания

Модель показала, что судьба произведения решалась в первые несколько лет после его написания. Если текст не успевал быстро разойтись в копиях среди современников, риск его исчезновения становился критическим. Массовое и ранее копирование выступало своего рода страховкой от несчастных случаев в будущем.

Еще один неутешительный вывод математиков: ни одна из существующих сегодня средневековых копий не отражает первоначальное состояние произведения. Все дошедшие до нас манускрипты происходят из отдаленных «побочных ветвей» текстового эволюционного дерева. Например, восстановить самый первый, оригинальный вариант знаменитой «Песни о Роланде» филологически невозможно — он безвозвратно утрачен.

Роль случайности

Помимо падения популярности, на выживание литературы колоссальное влияние оказывал слепой случай и глобальные катастрофы. Войны, пожары в монастырских библиотеках и, в особенности, пандемия чумы в XIV веке мгновенно обрывали хрупкие цепочки передачи рукописей, уничтожая целые пласты культуры вместе с их переписчиками и хранителями.

По словам авторов исследования, культурное наследие человечества невероятно хрупко. Построенная модель наглядно демонстрирует, как комбинация случайности, исторических катаклизмов и осознанного выбора людей сформировала ту картину мировой литературы, которую мы унаследовали.