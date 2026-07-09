Климатолог назвала виновных в аномальной жаре в США

Профессор Техасского технологического университета и климатолог Кэтрин Хэйхо в беседе с российским информационным агентством опровергла популярные гипотезы о естественном происхождении текущей волны экстремальной жары. По её словам, ни изменения солнечной активности, ни вулканические извержения не могут объяснить тот температурный режим, который фиксируется сегодня в Соединённых Штатах и за их пределами.

© runews24.ru

Более того, если бы климат формировался исключительно под влиянием природы, наша планета сейчас демонстрировала бы тенденцию к постепенному охлаждению, а не к рекордному нагреву.

Учёная в беседе с РИА Новости привела конкретные цифры, иллюстрирующие масштаб антропогенного воздействия. Почти три четверти наблюдаемого потепления, а именно 75%, напрямую связаны с выбросами парниковых газов, образующимися при сжигании угля, нефти и природного газа. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесных массивов, изменения в структуре землепользования и ведение неустойчивого сельского хозяйства. Климатолог подчеркнула, что темпы нагрева Земли сегодня беспрецедентны за всю историю человеческой цивилизации, и главная ответственность за это лежит на людях.

Последствия аномальных температур уже ощутили на себе жители восточного побережья США. В Нью-Йорке столбики термометров на прошлой неделе достигли отметки 38 градусов по Цельсию — этого оказалось достаточно, чтобы асфальтовое покрытие на городских дорогах начало плавиться. Власти ряда муниципалитетов были вынуждены отменить или перенести праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню независимости. А в субботу ситуация усугубилась: экстремальная жара в сочетании с мощными штормами оставила без электроснабжения не менее 840 тысяч домохозяйств, создав серьёзную нагрузку на инфраструктуру.

Несмотря на мрачный прогноз, Хэйхо призвала не впадать в отчаяние. По её убеждению, у человечества уже есть все необходимые инструменты для перелома ситуации: переход на возобновляемые источники энергии, внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства и масштабные инвестиции в сохранение природы. Учёная назвала нынешние волны жары «предупреждающим сигналом», который должен подтолкнуть к немедленным действиям, и выразила уверенность, что лучшее будущее всё ещё достижимо, если не откладывать решения в долгий ящик.

Ранее сообщалось, что крупнейший пляж Нью-Йорка на грани закрытия. 60 миллионов американцев готовятся к потопу, аэропорты парализованы.