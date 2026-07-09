iPhone Ultra выйдет без задержек

Складной iPhone выйдет в сентябре, несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможной задержке запуска. Об этом, как пишет MacRumors, сообщает китайское издание Cailian Press со ссылкой на источники в цепочке поставок Apple.

По данным собеседников издания, конструкция устройства была окончательно утверждена некоторое время назад, а сейчас смартфон уже находится в стадии массового производства. Аналогичную информацию ранее опубликовали китайское издание East Money и южнокорейское The Bell, которые сообщили, что партнер Apple – Foxconn – начал массовый набор сотрудников для обеспечения выпуска устройства.

Источники Cailian Press также заявили, что не располагают сведениями о переносе сроков релиза из-за сложностей сборки или низкого уровня выхода годной продукции. По их словам, поставки устройства по-прежнему ожидаются в сентябре.

На прошлой неделе аналитик Минг-Чи Куо предположил, что складной iPhone представят одновременно с линейкой iPhone 18 Pro в сентябре, однако продажи устройства могут стартовать лишь в четвертом квартале.