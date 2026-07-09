Суд США отклонил иск недовольных «потеющими» AirPods Max пользователей

Федеральный суд США отклонил часть требований коллективного иска против Apple, в котором владельцы AirPods Max утверждали, что из-за образования конденсата внутри наушников устройство перестает нормально работать. Об этом сообщает MacRumors.

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Иск был подан в апреле 2025 года двумя пользователями, которые заявили, что во время обычного использования в помещении в чашках AirPods Max скапливается влага. По их словам, это приводит к ухудшению качества звука, сбоям в работе функции определения положения наушников, системы активного шумоподавления и зарядки.

Судья федерального суда Восточного округа штата Нью-Йорк Orelia E. Merchant постановила, что законодательство штата требует лишь соответствия товара минимальным требованиям качества, а не его безупречной работы. Суд также отметил, что один из истцов успешно использовал AirPods Max для просмотра фильма, что свидетельствует о выполнении устройством своего основного назначения.

В результате суд полностью отклонил все требования, заявленные по законодательству штата Нью-Йорк, а проживавший там истец был исключен из дела. При этом второй истец из штата Вашингтон сможет продолжить разбирательство по двум требованиям, основанным на законодательстве своего штата и федеральном законе о гарантиях.

Как отмечает MacRumors, владельцы AirPods Max начали сообщать о появлении конденсата вскоре после выхода наушников в декабре 2020 года. В 2023 году это явление получило неофициальное название «смерть от конденсата» после сообщений о выходе некоторых устройств из строя. При этом прямая связь между образованием влаги и неисправностями так и не была доказана.