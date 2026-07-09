В России стали популярнее смартфоны с встроенным ИИ

Смартфоны с уже встроенными функциями ИИ набрали популярность в России, сообщили ТАСС в операторе связи "Мегафон".

Год назад, поделился оператор, доля ИИ-смартфонов составляла 6,5% от его ассортимента, сейчас она составляет 16% (рост почти на 150%). При этом, по его данным, только 2,8% россиян имеют такие ИИ-гаджеты, но "рост предложения напрямую подогревает интерес". Из-за этого, утверждают в "Мегафоне", продажи выросли на 27%.

Оператор анализировал только те смартфоны, "чьи ИИ функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории РФ, без учета заблокированных или недоступных в стране опций".

Распределение смартфонов с ИИ по гендерным и возрастным группам - сбалансированное, говорят в "Мегафоне". 58% использующих их - мужчины, 42% - женщины. Чаще всего такие устройства предпочитают люди 37-47 лет (40%), но и среди других возрастов они распространены: 25-36 лет - 22%, 48-58 лет - 21%.

"Мегафон" считает, что полный набор ИИ-возможностей сейчас есть преимущественно в флагманах линеек смартфонов. Однако прогнозирует, что такой функционал массово появится и в среднем ценовом сегменте - этого можно ждать "в ближайшие два-три года".