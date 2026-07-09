Доля Windows резко снизилась на фоне роста Linux и macOS

Доля операционной системы Windows на мировом рынке настольных компьютеров впервые за несколько лет снизилась ниже отметки в 60%. Об этом сообщает «Хабр» со ссылкой на данные StatCounter.

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В июне 2026 года операционная система Microsoft заняла 56,55% рынка против примерно 63% месяцем ранее.

В то же время продолжили укрепляться позиции альтернативных операционных систем. Доля Linux достигла 4,39%, что стало одним из наиболее высоких показателей за всю историю наблюдений StatCounter. Совокупная доля платформ Apple остается заметной: на OS X приходится 11,89% рынка, а на macOS — 4,48%. Доля Chrome OS составила 1,21%.

StatCounter оценивает популярность операционных систем на основе данных о посещениях более миллиона сайтов с установленными счетчиками, а не по фактическому количеству устройств в мире. Таким образом, показатели отражают активность пользователей в интернете, а не точное распределение установленных ОС.

Резкое падение показателя Windows за один месяц также вызвало вопросы среди пользователей и экспертов. В сети обратили внимание на значительный рост категории Unknown («Неизвестно»), которая в июне составила 21,45%. В нее попадают устройства, операционную систему которых сервис не смог определить.

По мнению пользователей, увеличение доли неопределенного трафика может быть связано с изменениями в работе браузеров, усилением механизмов защиты приватности или ростом количества автоматизированного трафика. Это могло повлиять на итоговое распределение долей между платформами.