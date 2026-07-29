Как Жюль Верн предсказал полет на Луну

Жюль Верн в 1860-х написал дилогию из двух произведений: «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны». Книги рассказывали о вымышленном путешествии на Луну, но во многом они неожиданно точно предсказали, как будут выглядеть современные космические миссии. Портал space.com рассказал о том, что Верн предугадал правильно, а где — немного ошибся.

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Жюля Верна часто называют отцом научной фантастики. Он написал множество произведений о захватывающих путешествиях на видах транспорта, которые не существовали в его время — например, на субмарине в «Двадцать тысяч лье под водой».

Четвертый роман Верна, «От земли до Луны», рассказывал о том, как члены пушечного клуба в США после завершения гражданской войны задались целью построить достаточно большую пушку, чтобы она могла выстрелить снаряд до Луны. Причем Верн, всегда заинтересованный в цифрах, подробно описал математику и науку 274-метровой пушки-колумбиады, включая траекторию снаряда.

Логика, которой руководствовался писатель при выборе локации пушки, оказалась достаточно надежной, чтобы ее повторила NASA. Если запускать снаряд как можно ближе к экватору, то он получит дополнительное ускорение от вращения Земли. Верн выбрал точку рядом с фортом Майерс — на противоположной стороне Флориды от мыса Канаверал, но в очень близкой широте.

По мере развития сюжета романа, французский путешественник Мишель Ардан, вызывается стать пилотом снаряда колумбиады. Президент клуба Барбикен и его заклятый враг, Капитан Николь, вскоре присоединяются к нему. Но здесь возникает первая серьезная проблема с видением Верна. В отличие от ракеты, ускоряющейся постепенно, в течение нескольких минут, выстрел из пушки разгоняется практически моментально. Ардана, Барбикена и Николь раздавило бы из-за перегрузок.

Тем не менее, вымышленный пуск проходит успешно, и через четыре года роман «Вокруг Луны» продолжает сюжет. Члены пушечного клуба не попали на Луну, как планировал Барбикен: снаряд вышел на траекторию свободного возвращения, что привело экипаж на обратную сторону нашего естественного спутника.

Некоторые подробности произведения очаровательны в своей наивности. Хотя Верн снабдил путешественником химическим аппаратом для производства кислорода и очистки кабины от углекислого газа, у него нет никаких проблем с открытием иллюминаторов в открытом космосе — просто их быстро закрывают. Кабина его лунного аппарата просторная и роскошно украшенная, а экипаж богато трапезничает и наслаждается изысканными винами. Их диета, мягко говоря, не похожа на сухие пайки космонавтов «Артемиды-2».

Также Верн представлял, что экипаж будет привязан к полу капсулы гравитацией — по его ошибке, троица путешественников ощутила невесомость лишь в «нейтральной точке», где силы притяжения Земли и Луны идеально сбалансированы. Тем не менее, очень занятно читать о том, как невесомость представляли во времена, когда она была совершенно недостижима для людей.

Барбикен, Николь и Ардан, как реальные космонавты, с любопытством наблюдали за поверхностью Луны. Верн, описывая их впечатления, придерживался реальных данных, полученных в результате наблюдений с Земли — для этого он изучил много документов в библиотеках Парижа. Но когда его команда обогнула дальнюю сторону Луны, путешественники в капсуле увидели некий огонек. Есть вероятность, что этим огоньком в реальности были падения микрометеоров на темной стороне Луны, которые замечали члены миссии «Артемида-2».

Согласно научному консенсусу того времени, который гласил, что лунные кратеры были вулканическими, Верн привязал таинственные огни в своем произведении к извержению. Но уже пару страниц спустя капсула сталкивается с метеороидом, который взрывается неподалеку.

По мере приближения к точке нейтральной гравитации команда опасается, что капсула застрянет на месте. Поэтому Верн предусмотрел экстренный маневр — коррекцию курса с помощью ракет, похожих на фейерверки. Маневр проваливается, но капсуле хватает инерции, чтобы отправиться к Земле. Наконец, команда вернулась, совершив посадку в Тихом океане, опять каким-то образом пережив перегрузку, потому что у капсулы не было парашютов.