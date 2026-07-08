Названы главные проблемы смартфонов Redmi

Журналисты портала BGR перечислили проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи смартфонов Redmi. Материал опубликован на сайте издания.

Авторы пояснили, что Redmi является брендом недорогих смартфонов, принадлежащим Xiaomi. Они рассказали, что телефоны этой марки предлагают пользователям неплохие характеристики и большой выбор возможностей, но имеют свои специфические недостатки.

В первую очередь специалисты рассказали, что владельцы устройств Redmi часто жалуются на аккумулятор гаджетов — у многих батарея полностью деградирует за 2-3 года. При этом авторы признали, что литий-ионные батареи многих телефонов могут быстро выйти из строя, но их замена стоит не очень дорого. Вторым существенным недостатком аппаратов бренда назвали различные программные ошибки: сильные задержки при просмотре видео, сбои при запуске игр, неполадки при попытке установить обновление.

Кроме того, пользователи смартфонов Redmi считают, что прошивка устройств «напичкана» разнообразной рекламой. Это дополнительный способ Xiaomi заработать деньги на своей продукции, которая обычно стоит дешевле, чем телефоны конкурентов.

«Пользователи также отмечают, что для получения наилучшего опыта использования этих устройств часто требуется удаление предустановленных ненужных приложений и программ», — подытожили журналисты.

В конце июня китайская Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон в 2026 году. Аппарат Redmi 17C оценили в 799 юаней, или около 9 тысяч рублей.