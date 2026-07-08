У чат-бота Claude нашли «внутреннее пространство»

Anthropic, создатель чат-бота Claude, опубликовала исследование, в котором описывает некое «внутреннее рабочее пространство» у своей нейросети. Авторы назвали его J-Space. По их версии, эта область отвечает за «более осознанные логические шаги», в отличие от фоновой обработки данных, которая автоматическая.

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Исследователи проводят параллель с теорией глобального рабочего пространства. Согласно ей, человеческое сознание возникает, когда бессознательные процессы достигают определённых областей мозга. Так и J-Space, по мнению Anthropic, может напоминать нечто подобное.

При этом критики замечают, что такие формулировки намеренно сближают ИИ с живым мышлением. В видео к статье звучат фразы вроде «он даже думал о своём собственном мышлении» или «не мог себя контролировать».

Исследование «интересное», но читать его стоит с холодной головой, заявляют сторонние эксперты.