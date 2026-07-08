Ученые объяснили психологическое восприятие времени

Каждый знаком с ощущением, что время то тянется бесконечно, то пролетает незаметно. Хотя Эйнштейн объяснил физическую относительность времени, японские учёные решили разобраться в его психологическом восприятии и пришли к неожиданному выводу: то, как мы оцениваем длительность происходящего, может зависеть от простых слуховых сигналов, в частности от того, приближается или удаляется фоновый звук.

В эксперименте с 48 респондентами, которым с завязанными глазами проигрывали разные звуковые пейзажи, выяснилось, что приближающийся шум заставляет переоценивать время в сторону ускорения, тогда как удаляющийся, наоборот, занижать его. Это открытие не только подтверждает старую теорию скалярного ожидания о внутренних часах, состоящих из пульсирующего кардиостимулятора, процессов принятия решений и памяти, но и предлагает эволюционное объяснение: умение быстро реагировать на приближающиеся объекты было критически важным для выживания. Современный мозг сохранил этот механизм, повышая бдительность и уровень возбуждения при приближении звукового источника, что и субъективно сжимает наше чувство времени.

Исследователи разделили участников на три группы: одна слышала приближающиеся фоновые звуки, другая — удаляющиеся, а третья, контрольная, — искажённые. После прослушивания все должны были оценить продолжительность короткого синусоидального сигнала, наложенного на фон. Данные показали, что приближающийся звук значительно ускорял восприятие времени по сравнению с удаляющимся, причём вычислительная модель, которую учёные применили для анализа результатов, совпала с экспериментальными данными. Это подтвердило, что эффект Виерордта (когда короткие интервалы переоцениваются, а длинные недооцениваются) также сыграл свою роль в этом процессе.

Это открытие согласуется с предыдущими исследованиями, которые показывали, что обнаружение движущихся целей происходит быстрее, когда они находятся ближе к наблюдателю, и что такие факторы, как дофаминовая активность, могут модулировать внутренний темп. Хотя будущие эксперименты могли бы уточнить механизм, например, попросив участников не просто оценивать продолжительность, а удерживать кнопку в течение заданного интервала, или добавив ещё более быстрый приближающийся звук, чтобы усилить эффект, общая картина остаётся ясной. По словам исследователей, субъективное время — гибкий инструмент, который подстраивается под окружающую среду, чтобы человек мог лучше ориентироваться в мире, где каждая секунда может иметь значение, особенно когда что-то или кто-то движется прямо на нас.