Под шотландскими болотами нашли скрытый мегалитический круг

Археологи из государственной организации «Историческое наследие Шотландии» (Historic Environment Scotland) сделали важное открытие на острове Арран. Во время планового тестирования современного георадарного оборудования на торфяных болотах Махри-Мур ученые обнаружили скрытые под землей следы древнего ритуального сооружения.

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Махри-Мур давно признан памятником археологии мирового значения. Этот ландшафт знаменит своими гигантскими стоячими камнями, погребениями и церемониальными площадками, датируемыми периодом между 3500 и 1500 годами до нашей эры. До последнего времени здесь было доподлинно известно о существовании шести ритуальных кругов. Теперь к ним может добавиться седьмой, скрытый от человеческих глаз тысячелетним слоем торфа.

Тайны подземных аномалий

Новый монумент обнаружили с помощью неинвазивного геофизического сканирования.

Приборы, улавливающие тончайшие изменения магнитных полей под землей, зафиксировали кольцо из 12 четких округлых объектов. Они расположены на равном удалении друг от друга — примерно в 6,5 метрах. Диаметр обнаруженного круга составляет около 28 метров.

В структуре также прослеживаются два необычно широких просвета. Исследователи предполагают, что изначально на этих местах находились еще два элемента, которые со временем полностью разрушились.

Раскопки еще не проводились, поэтому ученые осторожны в формулировках. Геофизические данные указывают лишь на наличие ям. Это означает, что сооружение могло быть как классическим каменным кромлехом, так и деревянным «хенджем» из массивных бревен.

Переоценка старых памятников

Предыдущие исследования в Махри-Мур показали, что многие местные каменные круги изначально возводились из дерева. Лишь около 2000 года до нашей эры деревянные столбы были заменены массивными гранитными глыбами. Позже, в эпоху бронзы, эти пространства стали использовать для ритуальных захоронений и кремаций. Вероятно, вновь открытый памятник повторял эту эволюцию и функционировал в тот же исторический период.

Интересно, что современные приборы помогли переосмыслить и уже изученные объекты. Повторное сканирование знаменитого «Круга №2» (визитная карточка острова: если большинство кругов в этой местности невысокие, то Круг №2 состоит из трех гигантских, устремленных в небо столбов) показало, что под землей скрыты следы дополнительных элементов.

Ранее считалось, что этот круг состоял всего из семи или восьми камней. Однако новые данные указывают на то, что изначально сооружение включало в себя 14 мегалитов, что в корне меняет прежние архитектурные реконструкции.

Солнечный ориентир древности

Особый интерес для науки представляет пространственное расположение всех объектов Махри-Мур. Новооткрытый памятник, как и его монументальные соседи, имеет строгую астрономическую ориентацию. Все круги выстроены в линию, указывающую на естественную расселину в близлежащем ущелье Махри-Глен. Именно в этой точке горизонта происходил восход солнца в день летнего солнцестояния.

Такая точность подтверждает гипотезу о том, что астрономические наблюдения играли ключевую роль в религиозной и общественной жизни доисторического населения Шотландии. Обнаруженный объект дополняет понимание того, как древние сообщества организовывали свои сакральные пространства задолго до появления письменности.