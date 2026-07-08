OpenAI разрешили запустить модель GPT-5.6

Министерство торговли США одобрило широкий запуск новой модели OpenAI GPT-5.6. Компания может выпустить модель для широкой аудитории уже на этой неделе после дополнительных тестов и встреч с представителями правительства.

Ранее OpenAI ограничила доступ к GPT-5.6 по просьбе американских властей. Модель была доступна только небольшой группе проверенных партнеров, данные о которых передали правительству. В официальном описании OpenAI говорила, что GPT-5.6 Sol, Terra и Luna сначала запускаются в ограниченном preview-режиме, а более широкая доступность планируется позднее.

Как отмечает Reuters, официально компания не подтвердила эту информацию, о ней пишут СМИ со ссылкой на источники.

Тем не менее для OpenAI это важный прецедент: релиз сильной модели фактически проходит через дополнительный контур согласования с государством. Компания продвигает GPT-5.6 как следующее поколение моделей с улучшенными возможностями в программировании, науке, кибербезопасности и агентных задачах.

Однако GPT-5.6 пока не будет доступна обычным пользователям. В preview-режиме ее дают только партнерам и организациям. Точная дата общего запуска не называется.