Nothing представила наушники с функцией записи аудио

Nothing продолжает развивать линейку беспроводных наушников и представила новую модель Ear (3a).

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Новинка стала промежуточным вариантом между доступными Ear (a) и более продвинутыми моделями серии Ear.

Особенности

Главной особенностью Nothing Ear (3a) стала новая функция Audio Snapshot. Она позволяет быстро сохранять короткие аудиофрагменты с помощью самих наушников, без необходимости открывать приложение. Для запуска записи пользователю достаточно сжать ножки обоих наушников, после чего устройство сохранит звуковой отрывок, включая несколько секунд до и после момента активации.

Такая возможность может пригодиться в разных ситуациях: например, чтобы сохранить важную часть онлайн-занятия, запомнить идею во время разговора или быстро зафиксировать голосовое сообщение. Все созданные записи автоматически передаются в приложение Nothing X, где их можно прослушивать, редактировать, отправлять другим пользователям и преобразовывать в текст.

Кроме коротких аудиозаметок, Nothing Ear (3a) поддерживают запись звонков и рабочих встреч длительностью до двух часов. После завершения записи материалы также появляются в приложении Nothing X. Производитель предусмотрел уведомления для участников разговора, чтобы процесс записи оставался прозрачным с точки зрения конфиденциальности.

Улучшенный звук и активное шумоподавление

За воспроизведение аудио отвечают новые 12-миллиметровые динамические драйверы. По заявлению Nothing, они обеспечивают более глубокие басы и более точную передачу деталей по сравнению с предыдущими моделями бренда. Наушники поддерживают беспроводную передачу звука по кодеку LDAC, а пользователи могут настроить звучание с помощью восьмиполосного эквалайзера в приложении Nothing X.

Также устройство получило поддержку пространственного звучания, которое может сделать просмотр фильмов и другого контента более эффектным.

Одной из ключевых функций остаётся активное шумоподавление. Ear (3a) способны снижать уровень внешнего шума до 45 дБ. Компания заявляет, что обновлённые алгоритмы обработки звука и улучшенная акустическая конструкция позволили повысить эффективность ANC примерно на 17% по сравнению с предыдущим поколением.

Фирменный дизайн и автономность

Nothing Ear (3a) сохранили узнаваемый прозрачный корпус, который стал одной из отличительных черт продукции компании. Помимо стандартных чёрного и белого вариантов, покупателям доступны более яркие версии в жёлтом и розовом цветах. Для повышения комфорта Nothing также добавила новый размер силиконовых насадок XS, благодаря чему наушники должны лучше подходить пользователям с небольшими ушными каналами.

Время автономной работы составляет до 10 часов без подзарядки при выключенном шумоподавлении. С учётом зарядного кейса этот показатель увеличивается до 42 часов. При активированном ANC общий запас работы снижается примерно до 25 часов.

Сроки выхода и цена

Nothing Ear (3a) уже поступили в продажу. Стоимость устройства составляет $99.