Honor готовит свой первый широкий складной смартфон. Так, по данным Digital Chat Station, устройство уже перешло в стадию финальных тестов. А что по поводу характеристик?

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Аппарат якобы получит 7,6-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний. В основной камере установят сенсор на 200 мегапикселей, а также перископический объектив (Является иноагентом). Батарея, по слухам, получит ёмкость 7000 мА·ч.

Ранее сообщалось, что смартфон будет работать на грядущем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6.

В ближайшие месяцы появятся новые подробности.