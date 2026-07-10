New Horizons готов приступить к передаче научных данных

Космический аппарат New Horizons успешно вышел из самого продолжительного периода гибернации, а проще - спячки, за всю историю своей миссии. В NASA сообщили, что после почти года автономной работы зонд находится в исправном состоянии и готов приступить к передаче научных данных, собранных в поясе Койпера далеко за орбитой Плутона.

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"Уснул" аппарат в августе прошлого года. На момент пробуждения New Horizons находился примерно в 9,5 миллиарда километров от Земли. Из-за столь огромного расстояния радиосигналу с подтверждением успешного пробуждения потребовалось около 8 часов 52 минут, чтобы достичь Земли через станцию сети дальней космической связи NASA, расположенную неподалеку от Мадрида в Испании, сообщает new-science.ru.

Во время длительных перелетов специалисты миссии обычно переводят New Horizons в режим гибернации, позволяющий максимально экономить ограниченные энергетические ресурсы аппарата. В этот период операторы не отправляют зонду новые команды и не получают накопленные научные данные. Несмотря на это, космический аппарат продолжает работать в автоматическом режиме. Все научные приборы, предназначенные для исследования внешней части Солнечной системы, продолжают круглосуточно собирать информацию и сохранять ее в памяти аппарата до момента восстановления полноценной связи с Землей. И даже во время гибернации зонд еженедельно передавал на Землю короткий служебный сигнал с информацией о своем состоянии.

Напомним: New Horizons ("Новые горизонты") - это автоматическая межпланетная станция NASA. Она была запущена 19 января 2006 года на ракете-носителе "Атлас 5" с мыса Канаверал. При старте была зафиксирована рекордная скорость - около 16,26 км/с. Главная цель - исследовать дальние области Солнечной системы, в первую очередь Плутон и объекты пояса Койпера.

Уже в феврале 2007 года аппарат выполнил гравитационный маневр у Юпитера, получив впечатляющие изображения газового гиганта и его спутников. Как отмечают эксперты, этот пролет позволил увеличить скорость движения и значительно сократить время путешествия к окраинам Солнечной системы.

В июле 2015 года New Horizons впервые в истории человечества исследовал систему Плутона, передав детальные снимки карликовой планеты и ее спутников. Полученные данные полностью изменили представления ученых о геологии и атмосфере Плутона. А затем, в январе 2019 года, аппарат впервые приблизился к объекту пояса Койпера Аррокот, став первым космическим аппаратом, подробно исследовавшим столь удаленное небесное тело.

С тех пор New Horizons продолжает изучение внешней гелиосферы, окружающей Солнечную систему, а также наблюдает десятки объектов пояса Койпера. Эти исследования помогают ученым лучше понять процессы, происходящие на самых удаленных рубежах нашей планетной системы.