Загадочная надпись объединила Иисуса Христа и древнего бога

Древние надписи в подземном храме на юго-востоке Турции объединяют имена бога Митры и Иисуса Христа и говорят о символическом закрытии святилища ранними христианами около 1700 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, надписи были обнаружены у входа в храм и датируются примерно 300 годами после распятия Иисуса, то есть периодом, когда христианство быстро распространялось в Римской империи. В высеченном на камне тексте упоминаются и Иисус Христос, и Митра — божество, которому поклонялись последователи таинственной религии, некогда популярной среди римских солдат и торговцев.

«К IV веку, после того как римские императоры приняли христианство, митраизм стал восприниматься как конкурирующая религия, из-за чего многие храмы были заброшены или превращены в церкви. Исследователи также обнаружили резной крест, который, по их мнению, означал официальное закрытие храма», — отмечается в статье.

Храм был обнаружен во время раскопок древнего военного поселения в районе Чинар в 2017 году, надписи были найдены в то же время. Однако их расшифровка была закончена профессором Мехметом Саитом Топраком только недавно.

Ранее ученые из Университета Бар-Илан обнаружили небольшой керамический фрагмент во время раскопок в Иерусалиме. Он является прямым доказательством официальных сношений между Ассирией и Иудеей и подтверждает сведения, изложенные в Ветхом Завете.