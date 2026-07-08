Найдено древнейшее доказательство насилия над детьми

Международная группа ученых обнаружила в сирийском Телль-Браке останки младенца, умершего около 6000 лет назад. Изучив скелет, исследователи пришли к выводу, что это может быть древнейший задокументированный случай жестокого обращения с детьми на Ближнем Востоке, передает livescience.com.

Ребенку было от 6 до 9 месяцев. Анализ костей показал множественные травмы: четыре сломанных ребра возле грудины, аномальный рост бедренной кости и пористые повреждения черепа. Характер травм, по словам исследователей, не соответствует случайному падению — кости подвергались повторяющемуся внешнему воздействию.

Соавтор исследования Александра Гжегорска из Варшавского университета отметила, что переломы ребер у младенцев встречаются крайне редко и обычно указывают на насилие. Ученые исключили другие возможные причины — рахит, цингу, родовые травмы или последствия тяжелых заболеваний. У ребенка не было нарушений плотности костной ткани, а его развитие соответствовало возрасту.

Сравнение с останками других детей из того же захоронения показало, что подобных травм ни у кого не было. По словам Гжегорской, младенец, вероятно, стал жертвой насилия со стороны опекуна, однако установить конкретного виновного невозможно.

Исследователи связывают этот случай с трудностями ранней урбанизации: в период смерти ребенка Телль-Брак превращался в крупный город, что могло сопровождаться социальными стрессами и ослаблением поддержки внутри семей. Подобные находки в археологии крайне редки — ранее единичные случаи задокументированы в Египте, Франции и Литве.