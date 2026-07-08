Китай придумал, как сбивать астероиды

Исследователи из Китайской академии технологий ракет-носителей опубликовали в журнале Space статью, в которой представили два метода отклонения крупных астероидов, угрожающих Земле. Оба способа предполагают использование ядерных взрывов, но с разными подходами.

Первый метод — ударная детонация — подразумевает столкновение с поверхностью астероида для создания неглубокого кратера, в котором затем взрывается ядерное устройство. Второй — детонация с предварительной выемкой грунта — предусматривает использование проникающего снаряда для формирования более глубокого кратера перед взрывом боеголовки внутри объекта.

По расчетам ученых, метод глубокой детонации эффективнее, поскольку он позволяет «уничтожить» астероиды размером до 100 метров и изменить траекторию объектов диаметром до 1 км, обеспечивая их отклонение со скоростью около 1 м/с в течение примерно 60 дней. Время предупреждения в моделировании варьировалось от одного года до 20 лет.

Поверхностный метод исследователи рекомендуют для экстренных ситуаций при крайне малом времени на подготовку, так как такая миссия менее сложна в реализации. При наличии достаточного времени предпочтительнее использовать глубокую детонацию, обеспечивающую более эффективную передачу энергии.

При этом авторы отмечают, что реальные миссии потребуют учета состава астероида, траекторий возможных осколков и безопасной доставки ядерного заряда в космос. На сегодняшний день непосредственной угрозы для Земли не обнаружено — NASA и другие космические агентства продолжают мониторинг потенциально опасных объектов.