Раскрыта тайна золотых монет, найденных у берегов Англии 30 лет назад

Клад, который был обнаружен возле английского побережья три десятилетия назад, оказался грузом голландского торгового корабля Dom van Keulen, выяснили ученые.

В 1995 году водолазы, исследуя морское дно на 18‑метровой глубине, подняли со дна порядка 400 золотых монет, а также золотой самородок, необычный предмет в форме рыбы, артиллерийские орудия, якоря и обломки судна. Специалисты установили, что монеты — это марокканские дукаты, отчеканенные из высококачественного африканского золота. Тем не менееидентификация самого судна долгое время оставалась загадкой.

Пролить свет на тайну помогли бытовые предметы — оловянная миска и ложка, лежавшие неподалеку от монет. Их происхождение указывало на Голландию. Опираясь на эту улику, историк Иэн Фрил отыскал в архивных документах сведения о судне Dom van Keulen, пишет издание Popular Mechanics.

Ранее у берегов Флориды дайверы обнаружили серебряный слиток стоимостью около 100 тысяч долларов, который пролежал на дне океана более 400 лет. Ценный груз принадлежал испанскому галеону «Нуэстра Сеньора де Аточа», затонувшему во время урагана в 1622 году. Судно перевозило золото, серебро, табак, драгоценные камни и медь. Основная часть обломков была найдена в 1985 году, но не все сокровища тогда подняли на поверхность — сотни серебряных слитков и тысячи монет до сих пор остаются на океанском дне.

До этого археологи подняли первые артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе. Его называют «Святым Граалем кораблекрушений», так как корабль отправился на дно с грузом из 200 тонн золота, серебра и драгоценных металлов. Стоимость клада в 2018 году оценили в 18 миллиардов долларов.