Мошенники спрятали фишинг под кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники нашли ещё один способ сыграть на человеческом раздражении: теперь они рассылают фейковые рекламные письма, где под привычной кнопкой «отписаться» прячется фишинговая ссылка. На почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу стандартная фраза: не хотите получать такие сообщения, нажмите «отписаться» или перейдите по ссылке.

Об этом ТАСС сообщил сенатор Артём Шейкин. Пользователь, уже уставший от спама, кликает и попадает не на нормальную страницу отказа от рассылки, а на сайт с формой подтверждения отписки.

Вместо одной кнопки или максимум адреса электронной почты человеку предлагают ввести персональные данные: имя, фамилию, телефон, адрес почты и другую информацию.

По словам Шейкина, так злоумышленники получают не просто активный адрес электронной почты, а более ценный набор сведений о человеке. Потом эти данные можно использовать для новых фишинговых писем, звонков и точечных атак.

Особенно опасна схема для корпоративной почты. Если такие письма массово прилетают сотрудникам компании, мошенники могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию для будущих атак. В общем, отписка может внезапно стать первым шагом ко взлому компании.

Главная уловка в том, что человек действует не из страха, а из раздражения. Ему хочется быстро убрать ненужную рассылку, поэтому он не смотрит внимательно ни на адрес сайта, ни на странные формулировки, ни на объём запрашиваемых данных.

Настоящая отписка не должна требовать паспорт, телефон или лишние персональные сведения. Если письмо выглядит сомнительно, лучше не жать на ссылки, а удалить его, отправить в спам или проверить отправителя через официальный сайт компании.