Предсказана смерть дешевых смартфонов

Сегмент дешевых смартфонов может практически полностью исчезнуть с рынка из-за рекордно высоких цен на компоненты. Об этом сообщает издание Android Police со ссылкой на агентство Omdia.

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По оценке специалистов, рынок смартфонов дешевле 400 долларов (31 тысяча рублей) сократится на 22 процента. Это связано с растущими ценами на оперативную память — в материале говорится, что стоимость памяти составляет от 59 до 64 процентов от стоимости телефона. Для сравнения, в третьем квартале 2025 года этот показатель составлял 31–33 процента.

Авторы отметили, что в более дорогих флагманских смартфонах на оперативную память и накопитель приходится гораздо меньшая доля. Поэтому расходы проще компенсировать. В этой связи журналисты Android Police предсказали, что рынок дешевых устройств окажется «на грани смерти».

В Omdia полагают, что некоторые производители доступных смартфонов будут вынуждены уйти с рынка. Также компании начнут выпускать девайсы с упрощенными характеристиками, чтобы сэкономить — устанавливать в гаджеты старые процессоры, накопители, камеры и прочее.

В начале июля журналисты издания CNet заявили, что смартфон нежелательно погружать под воду, несмотря на заявленные степени влагозащиты устройства. Авторы подчеркнули, что повреждения от воды обычно не покрываются гарантией.