Китай может закрыть иностранцам доступ к своим передовым ИИ-моделям

Китайские власти провели серию встреч с ведущими технологическими компаниями страны, на которых обсуждалось возможное закрытие зарубежного доступа к наиболее продвинутым отечественным моделям искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. В совещаниях, организованных Министерством торговли КНР, участвовали Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai.

Обсуждаемые меры охватывают как закрытые, так и открытые модели. Власти рассматривают возможность квалифицировать утечку или кражу проприетарных ИИ-разработок как нарушение законодательства о национальной безопасности, а также ограничить круг лиц, допущенных к финансированию местных ИИ-стартапов. Окончательные параметры ограничений пока не определены, и не исключено, что они затронут лишь будущие модели.

Поводом для ужесточения политики отчасти послужила обеспокоенность вокруг американской модели Mythos от Anthropic – китайская сторона опасается ее потенциального использования против интересов КНР в сфере кибербезопасности. Параллельно Пекин уже ограничил сделку Meta по покупке ИИ-стартапа Manus за $2 млрд и ввел новые правила контроля над зарубежными инвестициями с участием китайского капитала и технологий.

Эксперты на майском круглом столе предложили ввести многоуровневую систему регулирования открытых моделей – от уведомительного порядка для базовых разработок до полного запрета на публичный выпуск наиболее чувствительных передовых-моделей.