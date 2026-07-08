Apple увеличит толщину iPhone 18 Pro почти на 2 мм

Смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить более толстый корпус и увеличенный блок камеры по сравнению с прошлогодними моделями. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.

По данным инсайдера, компания сохранит алюминиевую рамку корпуса, а задняя часть в районе камеры станет примерно на 2 мм толще. В итоге толщина устройства может достигнуть 9,9–10,9 мм против 8,75 мм у нынешних iPhone 17 Pro.

Инсайдер объясняет увеличение толщины корпуса модернизацией основной камеры. По слухам, iPhone 18 Pro впервые получит объектив с переменной диафрагмой. По данным отраслевых источников, стоимость такого модуля примерно на 50% выше по сравнению с нынешней конструкцией с фиксированной диафрагмой, а его производство уже наращивают поставщики LG Innotek и Sunny Optical.

Презентация iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого складного смартфона Apple состоится в сентябре. По слухам, новинка получит название iPhone Ultra. Базовый iPhone 18 и тонкий iPhone Air 2 представят в начале 2027 года.