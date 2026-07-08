Развеяны мифы о покупке компьютера

Необязательно приобретать самые дорогие процессоры, материнские платы и видеокарты, чтобы добиться от компьютера высокой производительности. Об этом сообщает издание PCWorld.

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По словам журналистов медиа, среди пользователей персональных компьютеров (ПК) существует миф, что покупка дорогого процессора, видеокарты или оперативной памяти может в один момент повысить мощность устройства. В материале говорится, что так действовать неправильно и назвали несистемное приобретение отдельных деталей пустой тратой денег.

Специалисты заявили, что перед покупкой деталей следует всесторонне оценить мощность компонентов актуального компьютера и менять их точечно.

«Если вы будете смешивать все модули без разбора, то рискуете столкнуться с нестабильностью или падением производительности ПК», — объяснили авторы PCWorld.

Также они перечислили основные ошибки, которые совершают пользователи. Так, многие экономят на системном блоке, хотя он имеет большое значение для охлаждения и обеспечения компьютера электричеством. Кроме того, потребители заблуждаются, что увеличение объема оперативной памяти означает автоматически увеличение скорости. На самом деле нужно оценивать пропускную способность материнской платы и другие факторы.

«Даже самое лучшее оборудование мало чем поможет, если оно неправильно настроено», — заключили журналисты.

В начале июля журналисты издания XDA рассказали, что старый компьютер можно ускорить без дорогостоящего апгрейда оборудования. Они посоветовали отключить ненужные функции устройства и очистить место на диске.