Москвичи увидят соединение Венеры и голубой звезды Регул

После захода Солнца 9 июля жители столицы смогут увидеть в ночном небе соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«В четверг, 9 июля, в небе над Москвой и другими регионами России произойдет соединение Венеры и звезды Регул в альфа созвездии Льва. Явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Найти соединение можно будет в западной части неба в течение часа сразу после захода Солнца. Венера – третий по яркости объект нашего неба после Солнца и Луны. Регул – голубая звезда в созвездии Льва, удаленная от Звезды примерно на 80 световых лет. Это значит, что свет, наблюдаемый сейчас, был испущен во второй половине 40-х годов прошлого века», – сказала Евгения Кравченко.

По ее словам, если наблюдать объекты в любительский телескоп с увеличением от 30 до 50 крат, они оба попадут в одно поле зрения. При этом Регул останется точечным источником света, а диск Венеры будет освещен на 50% и похож на полумесяц.