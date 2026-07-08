YouTube удержал аудиторию в России вопреки замедлению

Дневные охваты YouTube в России за январь-май 2026 года выросли на 4%, до 22,4 млн человек, следует из данных ГК «Родная речь», пишет «Коммерсантъ». Это происходит на фоне ограничений, введенных против платформы летом 2024 года, и последующего признания ФАС рекламы на ней незаконной.

«VK Видео» по-прежнему удерживает лидерство: по данным Mediascope, дневная активная аудитория сервиса в первом полугодии составила 42 млн человек без учета просмотров через встроенные плееры на сторонних ресурсах.

«Яндекс Видео» нарастил охваты на 7,5%, до 6,1 млн. Rutube, напротив, потерял 13,6% аудитории – до 7,2 млн человек по методологии «Родной речи». Сам «Газпром-медиа холдинг» настаивает на иных цифрах, ссылаясь на данные Mediascope о среднесуточной аудитории свыше 20 млн пользователей.

Гендиректор D-Agency Игорь Демидов объяснил устойчивость YouTube ростом осведомленности россиян о способах обхода блокировок.

«Пока отечественные площадки не вырастят собственных креаторов и не решат проблему рекомендательных алгоритмов, разрыв в качестве смотрения сохранится», – считает он.

Директор по коммуникациям «Рейтинга Рунета» Ася Шабалина указала, что Rutube проигрывает «VK Видео» именно в пользовательском контенте и дистрибуции через социальную сеть. Преимущество VK – во встроенном смотрении внутри платформы, однако сценарии потребления у сервисов принципиально разные.