Около 90% землян смогут увидеть надвигающийся астероид Апофис

Около 90% жителей планеты (около 7,6 миллиарда) станут свидетелями надвигающегося на Землю астероида Апофис. Об этом пишет издание Space.com.

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Астрономы продолжают вычислять точное время, когда астероид подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние. По текущим прогнозам, уже 13 апреля 2029 года объект окажется настолько близко, что его можно будет увидеть на ночном небе без использования телескопов или биноклей.

«Согласно расчетам, примерно 90% населения мира — около 7,6 миллиарда человек — проживает в регионах, где Апофис , в принципе, можно было бы увидеть», — говорится в публикации.

Успешность визуального наблюдения напрямую зависит от метеорологических условий (облачности) и уровня светового загрязнения. При отсутствии помех объект будет выглядеть как светящийся точечный источник, совершающий за 60 секунд перемещение, сопоставимое с угловым диаметром Луны.