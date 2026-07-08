DeepSeek начала разработку собственного чипа для искусственного интеллекта

Китайская компания DeepSeek приступила к разработке собственного процессора для искусственного интеллекта. Как сообщает Reuters, проект должен снизить зависимость разработчика от сторонних поставщиков вычислительных ускорителей и обеспечить компании больший контроль над собственной инфраструктурой.

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По данным агентства, работа над проектом началась около года назад и пока находится на ранней стадии. Компания формирует команду разработчиков микросхем и параллельно ведет переговоры с потенциальными производственными партнерами и поставщиками памяти. Новый процессор предназначен прежде всего для выполнения уже обученных моделей искусственного интеллекта, то есть для генерации ответов пользователям, а не для обучения нейросетей.

DeepSeek рассчитывает использовать собственные аппаратные решения при эксплуатации больших языковых моделей. Компания стала одним из наиболее заметных игроков китайского рынка искусственного интеллекта после быстрого роста популярности своих моделей, а создание собственного чипа рассматривается как следующий этап развития технологической платформы.

Разработка собственного процессора вписывается в более широкую тенденцию, сформировавшуюся в Китае после введения американских экспортных ограничений на поставки передовых ИИ-чипов. На этом фоне китайские технологические компании активнее инвестируют в собственную микроэлектронику, чтобы сократить зависимость от зарубежных поставщиков оборудования и программных решений.

В случае успеха проект позволит DeepSeek уменьшить зависимость не только от иностранных производителей вычислительных ускорителей, но и от внешних поставщиков аппаратной платформы в целом. Для мирового рынка это станет еще одним свидетельством усиления технологического разделения между США и Китаем, где крупнейшие разработчики искусственного интеллекта все чаще создают собственные специализированные процессоры вместо использования готовых решений.