Samsung Galaxy S27 Pro получит процессор Snapdragon только в Китае и США

Согласно корейскому изданию Money Today, в смартфоне Samsung Galaxy S27 Pro за пределами Северной Америки (и Китая) будет установлен собственный процессор Exynos 2700. При этом старшая модель Galaxy S27 Ultra получит Snapdragon Elite везде.

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Так, в США и Канаде, а также в Китае, будет установлен процессор Snapdragon. В остальных, включая Европу, Exynos 2700.

Напомним, его изготовят по новому техпроцессу Samsung под названием SF2P, что даст снижение энергопотребления на 26% и прирост тактовой частоты на 15%. Также компания изменит компоновку. Вместо традиционного чипа памяти поверх процессора будет расположение «бок о бок» для лучшего отвода тепла.

СМИ рассчитывают, что в финальной версии частота Exynos 2700 достигнет 4,2 ГГц.