SpaceX запустила первый в истории коммерческий спутник с ядерной батарейкой

Первый в истории коммерческий спутник с ядерным источником питания запущен в космос во вторник в США. Вместе с другой полезной нагрузкой он уже вышел на свою целевую орбиту.

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Как уточнила осуществлявшая запуск SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 7 июля в 00:10 по местному времени (в Москве было 10 утра). Отделение нагрузки прошло в штатном режиме спустя 50–60 минут, первая ступень благополучно приземлилась на баржу.

Полезная нагрузка сборной миссии Transporter-17 включала 81 аппарат, в том числе BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability — орбитальный высоконадежный бета-вольтаический аппарат), построенный флоридской фирмой City Labs. Это кубсат с микроэнергетической установкой NanoTritium.

Принцип действия бета-вольтаического источника питания напоминает радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые давно и с успехом применяются в космосе. Только РИТЭГ вырабатывают электричество за счет тепла, выделяемого плутониевым сердечником, а NanoTritium улавливает бета-частицы, испускаемые при радиоактивном распаде трития, и с помощью полупроводника напрямую преобразует их в электроэнергию.

Сам BOHR питается от солнечной батареи, его задача — доказать жизнеспособность технологии. Бета-вольтаические источники энергии не отличаются большой мощностью, их преимущество — продолжительное время работы.