Google разрешила себе обучать ИИ файлами пользователей

Google без публичного анонса внесла изменения в правила обработки пользовательских данных, расширив перечень информации, которая может использоваться для развития систем искусственного интеллекта. Теперь компания получила право применять некоторые файлы, загружаемые пользователями в поисковые сервисы, для обучения и улучшения моделей ИИ, сообщает Engadget.

В обновленной политике говорится, что к таким данным могут относиться изображения, документы, аудиозаписи и видеоматериалы. Под действие новых правил попадают файлы, которые пользователи отправляют в инструменты Google для поиска и обработки информации.

Например, фотографии, загруженные в Google Lens для визуального поиска, могут использоваться компанией для развития ИИ. Аналогичные условия распространяются на аудиофайлы, связанные с голосовым поиском Google, а также материалы, отправленные через «Google Переводчик». При этом личные фотографии из «Google Фото» не используются.

Новая настройка была активирована для пользователей по умолчанию. В Google объясняют необходимость расширения доступа к данным высокой потребностью современных генеративных моделей в больших объемах информации для обучения.

При этом компания предусмотрела возможность отказаться от участия в программе. Пользователям необходимо открыть настройки истории действий в поисковике, отключить параметр «Сохранять медиаконтент», а затем проверить раздел персонализации поисковых сервисов и убедиться, что использование данных отключено.