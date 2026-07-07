Комета 3I/ATLAS возрастом 12 миллиардов лет скрывала неожиданную историю

Межзвездная комета 3I/ATLAS, возраст которой оценивается в 10-12 миллиардов лет, вероятно, была выброшена из родной звездной системы не планетами-гигантами, как предполагает классическая теория, а гравитацией пролетавшей поблизости звезды. К такому выводу пришла международная группа астрономов, изучившая химический состав небесного тела.

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Спектр объекта исследовали с помощью прибора UVES, установленного на Очень большом телескопе в Чили. Анализ подтвердил прежние оценки возраста и позволил предложить наиболее вероятный сценарий происхождения межзвездного странника.

Особое внимание специалисты обратили на необычно высокое соотношение изотопов азота-14 и азота-15. Оно более чем вдвое превышает значения, характерные для комет Солнечной системы, и указывает, что объект сформировался в крайне холодной внешней области протопланетного диска - аналоге пояса Койпера вокруг другой звезды.

Именно это поставило под сомнение традиционную модель. На столь большом удалении влияние планет-гигантов оказывается слишком слабым, чтобы выбросить подобное тело в межзвездное пространство. Поэтому наиболее вероятным объяснением стало гравитационное воздействие другой звезды, прошедшей рядом с родительской системой миллиарды лет назад.

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По мнению авторов работы, такой сценарий одновременно объясняет необычный химический состав объекта и его длительное путешествие по межзвездному пространству.

Астрономы также отмечают, что изучение 3I/ATLAS - лишь третьего известного межзвездного объекта, посетившего Солнечную систему, - дает редкую возможность лучше понять механизмы формирования и эволюции планетных систем.