Обнаружен скрытый околоземный астероид

Наша планета находится под непрерывной космической бомбардировкой. Ежегодно на Землю проливаются тысячи тонн невидимого микрометеоритного дождя. Каждая пылинка меньше макового зернышка, но именно в этих крошечных сферах, оплавившихся в атмосфере, ученые нашли химические «отпечатки пальцев» уникального астероида, аналогов которому нет ни в одной мировой коллекции метеоритов.

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Исследование от международного коллектива авторов опубликовано в журнале Science Advances.

«Пропавшее звено» Солнечной системы

Исследователи называют родительское тело этих частиц «пропавшим», так как крупные метеориты с подобным минеральным составом науке еще не попадались.

Ведущий автор работы, космохимик Маттиас Ван Гиннекен из Кентского университета (Великобритания), в интервью ScienceAlert подчеркивает, что изучение космической пыли находится в зачаточном состоянии, но обладает огромным научным потенциалом. Мелкие частицы позволяют изучать состав пролетающих рядом космических тел без колоссальных финансовых затрат на отправку дорогостоящих межпланетных миссий за образцами грунта.

По оценкам авторов, этот загадочный объект стабильно снабжает Землю своей пылью уже более миллиона лет. Причем на долю скрытого источника приходится до 10% от общего объема выпадающих микрометеоритов. Компьютерное моделирование показало, что пылинки входят в земную атмосферу на аномально высокой скорости. Это доказывает, что родительское тело принадлежит к классу околоземных астероидов, а не к Главному поясу астероидов, расположенному между Марсом и Юпитером.

Химические аномалии группы SCumPo

Чтобы разгадать тайну космического пришельца, ученые сопоставили данные прошлых исследований и соединили разрозненные факты. С 2005 года в ледниках Антарктиды находили космические сферы с необычно тяжелыми изотопами кислорода (Группа 4). В 2020 году выяснилось, что этот изотопный след унаследован напрямую от родительского тела, а не возник при плавлении. Параллельно физики изучали частицы, в которых минерал оливин при торможении в воздухе смещался к одному краю. Когда Ван Гиннекен проверил связь этих свойств, совпадение оказалось почти стопроцентным.

Новую группу микрометеоритов назвали SCumPo (богатые серой частицы с кумулятивным оливином). Анализ выявил ряд странностей: в них полностью отсутствует магнетит — минерал, который обычно образуется при окислении железа в атмосфере. Это указывает на то, что при падении что-то активно поглощало кислород. Вероятнее всего, астероид был богат углеродом. Высокая концентрация серы роднит его с ультраредкими CY-хондритами, а изотопы кислорода говорят о том, что порода когда-то подверглась воздействию воды со специфическими характеристиками.

Потенциально данный объект уже занесен в каталоги околоземных объектов, включающие более 40 тысяч тел. Однако подтвердить это наверняка сможет лишь будущая миссия по доставке грунта.