Госдума приняла базовый закон о поддержке развития технологий ИИ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный проект базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с целью создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в РФ, обеспечения государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании больших фундаментальных моделей ИИ, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики.

Базовым законом предлагается закрепить основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них - технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.

Кроме того, предлагается закрепить полномочия президента РФ по утверждению Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Правительство же, согласно документу, сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Кабмин также сможет устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных больших фундаментальных моделей ИИ.

Маркировка ИИ-контента и авторские права

Закон предусматривает и другие нормы в сфере применения ИИ и создания контента с его помощью. Так, предлагается обязать владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тыс. человек, предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Формат такой маркировки будет устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.

Документ также затрагивает вопрос авторских прав на сгенерированный контент. Согласно закону, владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки.

Вместе с тем в законе указано, что нарушением авторского права не будет считаться использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ. Также разработчики ИИ-моделей смогут использовать объекты авторского права для обучения нейросетей, если они получили доступ к таким объектам правомерно, а сам объект доступен для анализа без технических ограничений.

Если закон подпишет президент РФ, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.